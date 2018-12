Marrakech: démantèlement d'une bande criminelle spécialisée dans le trafic des psychotropes

Les services du district de police de Menara, relevant de la préfecture de police de Marrakech, ont démantelé, la semaine écoulée, une bande criminelle spécialisée dans le trafic de drogue et des psychotropes.

Cette opération a eu lieu après que les éléments du 11ème arrondissement de police ont reçu des informations faisant état de la livraison par ladite bande d’une quantité de drogue à l’un des trafiquants dans la cité ocre, a indiqué une source sécuritaire.

Suite à ces informations, les éléments de police ont minutieusement tendu une embuscade qui leur a permis, après une mise sous surveillance, de neutraliser les quatre membres de la bande ainsi que le trafiquant qui était à bord d’un véhicule léger, dans l’attente de la livraison de la marchandise.

Selon la même source, les services de police ont arrêté les personnes concernées en flagrant délit de possession de 1.048 comprimés psychotropes, de cinq plaquettes de chira (500 grammes au total) et d’une quantité de poudre de cannabis, qui ont été saisies dans le cadre de l’enquête, aux côtés du véhicule léger, d’un montant d’argent et de six téléphones mobiles.

D'après l’enquête préliminaire, l’un des membres de la bande faisait l’objet d’un avis de recherche à l’échelle nationale, précise-t-on.

Les cinq prévenus ont été déférés devant le service préfectoral de la police judiciaire pour approfondissement de l’enquête avant de les traduire devant la justice en coordination avec le parquet compétent.