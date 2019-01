LG va vendre la première télévision «enroulable» au monde

CES 2019 - La marque sud-coréenne a présenté un téléviseur qui peut se rétracter dans sa barre de son, pour être utilisée comme une enceinte ou afficher des notifications.



Pour LG, il s'agit du «téléviseur de demain». À défaut d'être devin, on peut au moins convenir qu'il s'agit d'un appareil impressionnant. À l'occasion du CES, la marque sud-coréenne a présenté le LG Signature Oled TV R, un nom compliqué pour un concept étonnant: il s'agit d'une télévision enroulable. Concrètement, elle se présente sous la forme d'une barre de son (système audio frontal Dolby Atmos 4.2 canaux 100 W) surmontée d'un écran 4K de 65 pouces (environ 165 centimètres de diagonale), qui peut se déployer et se rétracter à volonté.

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2019/01/08/32001-20190108ARTFIG00089-lg-va-vendre-la-premiere-television-enroulable-au-monde.php

Prix très élevé

On peut exploiter la télévision de trois manières différentes. Entièrement déployée, elle s'utilise de manière classique, pour regarder des séries, des films, etc. De la pression d'un bouton, l'écran s'enroule dans sa base, pour former une bande. Ce mode, baptisé “Line” par LG, permet d'afficher l'heure, les chansons d'une playlist, ou la météo. Enfin, la télévision peut complètement se rétracter. L'appareil peut alors être utilisé comme une enceinte classique. Le modèle bénéficie des fonctionnalités des téléviseurs de dernière génération de LG, comme la compatibilité avec AirPlay et HomeKit d'Apple ou la commande vocale via l'assistant Amazon Alexa.

«Les écrans de télévision n'ont pas cessé de grandir. Mais il a fallu accepter la présence imposante d'un grand rectangle noir dans la pièce lorsque l'appareil est éteint», explique LG, qui estime donc avoir trouvé la parade idéale avec cet écran modulable. La marque sud-coréenne espère à l'avenir décliner sa télévision enroulable dans plusieurs formats, plus petits. En attendant, la LG Signature Oled TV R sera commercialisée au deuxième semestre 2019. On en ignore le prix, mais on peut déjà imaginer qu'il sera très élevé. L'appareil devrait plutôt être réservé aux hôtels de luxe et à une clientèle fortunée.