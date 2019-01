LG imagine une machine pour brasser sa bière avec des capsules

CES 2019 - Le fabricant sud-coréen a profité du salon de l'électronique de Las Vegas pour présenter une machine à bières qui fonctionne comme un appareil à capsules de café.

Pour les fabricants d'électronique, le CES de Las Vegas est une bataille de tous les instants. Difficile de retenir l'attention des consommateurs et des médias, quand tant d'entreprises viennent elles aussi y présenter smartphones, ordinateurs, montres et autres objets connectés. En 2019, LG a donc misé sur HomeBrew, une machine capable de brasser elle-même sa propre bière, pour faire parler d'elle. L'appareil fonctionne un peu à la manière d'une machine à capsules de café. On y place “un jeu de capsules à usage unique”, contenants du malt, de la levure, de l'huile de houblon et des arômes. Le HomeBrew s'occupe ensuite de la fermentation, de la carbonatation ainsi que du vieillissement du breuvage. Le processus peut être suivi grâce à une application mobile.

Il faut environ deux semaines à la machine pour brasser cinq litres de bière. Cinq types de boissons sont pour le moment prévus, dont une IPA, une Pale-Ale et une Stout. Détail d'importance: à l'heure de l'écriture de ces lignes, les journalistes n'avaient pas encore été invités à essayer le produit final, pour juger de son goût. On ignore par ailleurs la date de commercialisation de l'appareil, ainsi que son prix, qui sera sans doute élevé, sans compter celui des capsules.