Les policiers marocains formés aux langues étrangères

Dans le cadre de ses programmes pour la formation des policiers, la DGSN a réalisé un guide pour l'apprentissage des langues étrangères, notamment les langues française, anglaise et espagnole.

Ce guide a pour but essentiel d'apprendre aux policiers les principes de base de communication en ces langues étrangères. Ils pourront ainsi communiquer avec les différents ressortissants étrangers qui se présentent aux services de la police afin de leur garantir le bon accueil et la bonne communication pour la prise en charge de leurs préoccupations sécuritaires. Ce guide leur permettra également d'enrichir leurs connaissances en ces langues.

Selon le site électronique Hespress, ce guide sera , en premier lieu, testé par les stagiaires de l'institut royal de police avant d'être peaufiné puis généralisé aux policiers affiliés aux différents services de la DGSN. Il sera en effet intégré au programme de formation que suivent tous les candidats au poste de policiers.

La réalisation de ce guide entre dans la stratégie que mène la DGSN afin de se moderniser et s'adapter aux transformations de la société. Pour rappel, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) avait décidé de distribuer 5000 caméras-piétons sur des policiers de différentes unités mobiles en 2018. Une mesure faite afin d'enregistrer et de contrôler tous les échanges et les opérations enregistrés par les policiers.