Les détails de la mise en oeuvre du service militaire

Le conseil de gouvernement a approuvé ce jeudi, lors de sa réunion hebdomadaire, les derniers détails concernant le service militaire, les procédures de recensement des appelés et leur sélection, ainsi que les salaires et avantages qui leur seront accordés.

Selon le décret adopté sur proposition du ministre délégué chargée de l'Administration de la défense nationale Abdellatif Loudiyi, les services du ministère de l'Intérieur devront établir une base de donnée pour le recensement des appelés. Dans sa parution du vendredi 25 janvier, le quotidien Al Ahdath précise que cette base de donnée sera alimentée par des informations fournies par le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, la Direction générale de la sûreté nationale et d'autres établissements et administrations publiques.

Selon la même source, le décret précise également que l'opération de recensement durera 30 jours chaque année et sera annoncée par les médias trente jours avant son commencement. Le ministère de l'Intérieur se charge quant à lui de créer un site électronique pour faciliter le recensement et la communication. Tandis qu'une commission centrale déterminera les critères pris en compte pour choisir les personnes qui devront accomplir le service militaire. Ces personnes-là seront convoquées par les préfectures et provinces, pour remplir les formulaires relatifs au service militaire qui seront sur le site.

Le deuxième décret adopté ce jeudi définit quant à lui les salaires et les avantages qui seront accordés aux appelés. Les salaires vont de 1050 dirhams pour les soldats à 2100 dirhams pour les officiers. L’habillement et l’alimentation seront offerts gratuitement. Les conscrits bénéficieront également des soins dans les hôpitaux militaires, de la couverture médicale et d'autres avantages dont profitent les militaires. Il est à noter que les premières opérations d'appel devraient démarrer dès la rentrée de septembre 2019 et que l'appel au service militaire tiendra compte du principe de la candidature volontaire pour les femmes et les Marocains Résidant à l'Etranger.