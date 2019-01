L'école d'El Mehdi Maniar fermée par les autorités

L'institut privé appartenant à El Mehdi Maniar, qui s'est fait connaitre sur les réseaux sociaux en distribuant de l'argent à ses élèves, a été fermé par les autorités.

Les autorités locales de Casablanca ont procédé à la fermeture d'un institut privé et ses annexes, appartenant à l'enseignant El Mehdi Maniar, du fait qu'il ne dispose pas des autorisations requises délivrées par le département de tutelle, a annoncé le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Lire aussi: Gréve des enseignants: le taux de participation a dépassé les 90%

Dans un communiqué, le ministère a souligné que la fermeture de l'Institut El Mehdi Maniar et ses annexes à Casablanca intervient dans le cadre des opérations de suivi et de contrôle effectuées par les commissions provinciales mixtes des établissements privés et des centres d'enseignement de langues dans différentes régions.

Soucieux de garantir les intérêts des élèves et de leurs familles, le ministère de l'Éducation nationale va intensifier les actions de suivi et de contrôle et prendra les mesures qui s’imposent à l'encontre des contrevenants, selon la même source.