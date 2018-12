Le service militaire ne sera finalement pas «facultatif» pour les femmes

La chambre des représentants a approuvé à la majorité le projet de loi concernant le service militaire. Les détails.

Selon le site Alyaoum24, la Commission de la justice et de la législation à la Chambre des représentants a fini d'examiner le projet de loi relatif au service militaire qui a été approuvé à l'unanimité ce mercredi 26 décembre. Plusieurs amendements proposés ont par ailleurs été rejetés par le gouvernement.

L'amendement selon lequel l’intégration à la fonction publique serait conditionnée par l’accomplissement du service militaire a été rejeté. La durée du service militaire ne serait pas non plus modifiée, et l'amendement proposant que le service militaire soit facultatif pour les femmes a lui aussi été rejeté.

Pour rappel, le projet de loi N°44.18 relatif au service militaire a été adopté en août en Conseil des ministres présidé par le roi Mohammed VI et précise que les citoyennes et citoyens contribuent à la défense de la patrie et de son intégrité territoriale. En vertu de l'article 4 de ce projet, la durée du service militaire est de 12 mois et l'âge d'appel des assujettis est fixé à 19 ans, alors que le service militaire est redevable jusqu'à l'âge de 25 ans.