Le Conseil du gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique-département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le conseil a approuvé la nomination de Mohamed Amine au poste de Directeur de l'Ecole normale supérieure de Meknès (ENS) relevant de l'Université Moulay Ismail et de Mohamed Bennacer comme directeur de l'Ecole supérieure de technologie de Meknès (Université Moulay Ismail), a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Le Conseil a également nommé El Hussein Aabouchi, Abderrahim Benali et Moulay El Hassan Ahbid, respectivement doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech (Université Cadi Ayyad), doyen de la faculté des Lettres et des Sciences humaines de Marrakech (Université Cadi Ayyad) et recteur de la faculté des sciences Semlalia de Marrakech (Université Cadi Ayyad), a-t-il précisé dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Au niveau des départements de la Formation professionnelle et de l'Education nationale, le Conseil a approuvé la nomination de Adil Ghmart au poste de Directeur des affaires administratives et des ressources humaines et de Mahmoud Rahel en tant que directeur du Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation (Région Lâayoune-Sakia al Hamra).