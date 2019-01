Le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions.

Ainsi, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (département de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique), le Conseil a approuvé la nomination de Moulay Brahim Sedra au poste de doyen de la faculté des sciences et techniques d'Errachidia, relevant de l'université Moulay Ismail de Meknès, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Dans le département de la Formation professionnelle, Arafat Atmoun et Adil Mahmoudi ont été nommés, respectivement, Secrétaire général et Directeur de formation en milieu professionnel. Dans le département de l’Éducation nationale, il a été procédé à la nomination de Sidi Mohamed Abit au poste de directeur du Centre régional des métiers de l'éducation et de formation pour la région de Dakhla-Oued Eddahab.