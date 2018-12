Le BCIJ arrête deux membres présumés de Daech dans la région d'Agadir

Le Bureau central d'investigations judiciaires a arrêté vendredi deux jeunes hommes soupçonnés d'appartenir à l'organisation terroriste Daesh, dans la ville de Massa, à l'ouest de Chtouka Ait Baha.

Selon nos confrères de Hespress, le BCIJ a arrêté deux personnes soupçonnées d’appartenir à Daech à Massa, dans la région de Chtouka Ait Baha, à une cinquantaine de kilomètres d'Agadir. L’arrestation de l’un des suspects a été effectuée dans une ferme dans la commune de Kliyaâ tandis que le second a été arrêté à son domicile à Massa.

Les enquêtes menées par les services de sécurité affirment que les deux jeunes hommes ont prêté allégeance à l’organisation terroriste et communiquent régulièrement avec ses membres. Selon des sources de Hespress, les deux individus arrêtés «se sont engagés avec Daech et font l’éloge et la propagande de cette organisation terroriste".

Lors de la perquisition menée aujourd'hui, les éléments du BCIJ ont confisqué divers appareils électroniques ainsi que des manuscrits et des publications glorifiant la pensée radicale de la nébuleuse terroriste. Ils ont été transportés à Salé, au siège central du BCIJ, pour la suite de l’enquête sous la supervision du parquet de Rabat.