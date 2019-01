La police expulse deux Espagnols de Laâyoune

Les services de police ont procédé à l’expulsion de deux citoyens espagnols du territoire du Sahara marocain. Ils ont été arrêtés au Sahara puis accompagnés à Agadir.

La police a expulsé deux citoyens espagnols du Sahara rapporte EFE. L’expulsion a eu lieu le 31 décembre, lorsque plusieurs agents en civil se sont présentés au domicile où résidaient les Espagnols chez une famille de Laâyoune. La police leur a ordonné de récupérer leurs bagages et de quitter le territoire du Sahara marocain. «Ils nous ont dit que c'était le Maroc et que nous venions ici pour le tourisme et non pour des activités politiques. En plus de cela, nous devrions être dans un hôtel et non dans une maison privée pour notre propre sécurité", a expliqué l’un deux à l’agence EFE.

Cependant, l’Espagnol a déclaré que lui et son ami ne participaient à aucune activité politique et qu'ils étaient au Maroc pour le tourisme mais aussi pour mieux connaître la situation au Sahara. Pour se faire, les deux hommes ont expliqué qu'ils ont préféré rester chez une famille d’accueil, avec laquelle ils sont en contact grâce à certains de leurs amis basques. Les agents qui les ont expulsés les ont accompagnés dans un taxi à Agadir. Ils se rendront jeudi à Casablanca, puis à Bilbao.

Selon la même source, la police marocaine n’a pas présenté l'ordre d'expulsion par écrit et a signifié au deux expulsés que pour se rendre au Sahara, il faut déclarer un motif et passer par les voies administratives et officielles.