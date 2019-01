La dissolution de l'association Racines choque des personnalités étrangères

Alors que l'association à vocation culturelle Racines a été dissoute le 26 décembre dernier, une campagne de soutien s'est mise en branle sur les réseaux sociaux. Une pétition signée par 200 personnes, parmi lesquelles des personnalités internationales, sera bientôt rendue publique, rapporte le magazine TelQuel.

Sur la page de soutien à l'association "Solidaires avec Racines", de nombreuses personnes ont partagé leur photo tenant une pancarte "Je soutiens Racines" en plusieurs langues, du Gabon à la Pologne, en passant par la Tunisie. Le photographe Fayssal Zaoui a lui aussi capturé quelques dizaines de clichés.

L'appel au soutien, bientôt officialisé par une pétition la semaine prochaine sur la page de soutien, a été lancée par le journaliste et chercheur en sociologie politique Mohamed Sammouni, ainsi que l’ancien secrétaire général de l’association ATTAC Youssef Mezzi. Plus de 200 signatures auraient été enregistrées, parmi elles l’intellectuel américain Noam Chomsky, l’acteur et réalisateur français Mathieu Kassovitz et les écrivains marocains Leila Slimani et Fouad Laroui.