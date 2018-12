Kenitra: un policier hospitalisé après avoir été mordu par un migrant nigérien

Un policier relevant de la préfecture de Kenitra a été hospitalisé à l’hôpital El Idrissi de Kenitra après avoir été mordu par un migrant subsaharien.

Selon le site Kifache.com, qui cite le quotidien Al Ahdath, un policier a été mordu par un migrant subsaharien. Poursuivi par une patrouille de la police, l’homme, originaire du Niger, n’a pas voulu s’arrêter et coopérer. Le Nigérien habite à Salé et se déplace chaque jour à Kenitra pour y mendier. Il était recherché par les services de police pour violences et menaces à l’égard des personnes qui ne voulaient pas lui donner l'argent.

Interpellé par la police suite à plusieurs plaintes, l’homme a refusé de se rendre et de suivre les policiers au commissariat et a mordu un policier à la main, lui provoquant une blessure profonde. Après avoir été ausculté par les médecins, le policier a reçu un certificat médical attestant de son incapacité à travailler durant 21 jours. Le Nigérien a été placé en garde à vue avant d’être différé devant le parquet compétant.