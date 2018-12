Jeune femme décapitée près d'Ifrane: ce que l'on sait

Un berger serait le principal suspect dans le meurtre de la jeune femme dont le corps, décapité, a été découvert ce vendredi 28 décembre près de la route reliant Azrou à M'rirt.

Selon le site électronique Hespress, des éléments de la gendarmerie royale en coordination avec des membres des forces auxiliaires sont aux trousses du berger. L'homme, qui travaille chez des proches de la victime aurait d'ailleurs mystérieusement disparu depuis la découverte de ce crime sordide.

Le père de la victime, Mohammed R. a déclaré à nos confrères de Hespress que ce crime aurait peut-être un rapport avec un conflit autour d'un lot de terre. D'autres sources pensent cependant que le berger, âgé de la quarantaine, aurait tué la jeune fille par vengeance, vu qu'il entretenait une liaison avec elle.

Mohammed R. a également confié qu'il était profondément bouleversé par la mort de sa jeune fille, qui de surcroît était celle qui entretenait la famille en travaillant dans les champs d'olives et de pommes.

La jeune femme âgée de 24 ans et mère d'une fillette de sept ans, vivait avec ses parents depuis son divorce. Pour rappel, le corps de la victime a été retrouvé dans une zone déserte près de la route reliant Azrou à M'rirt, la tête, coupée et jetée à environ six mètres du corps.