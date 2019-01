Immigration au Canada: des dizaines de Marocains arnaqués

Des dizaines de Marocains ont fait l’objet d’une vaste escroquerie par un Tunisien résidant au Maroc qui prétendait prendre en charge leur immigration au Canada et en profitait pour leur soutirer d'importantes sommes d'argent.

Selon la parution du mardi 29 janvier du quotidien Al Massae, l'homme proposait aux personnes désirant se rendre au Canada de bénéficier d'un contrat de travail et d'un visa en échange de sommes allant de 75.000 DH à 100.000 DH. Il prétendait également être en contact avec des avocats canadiens qui s'assureront que leurs dossiers d'immigration soient validés par les autorités canadiennes.

Lire aussi: Le Canada prévoit d'accueillir plus d'un million d'immigrants d'ici 2021

Après quelques semaines, l'homme les recontactait pour leur dire que leur contrat de travail et leur visa étaient prêts et que leur voyage vers le Canada se fera à partir de la Turquie. Néanmoins, une fois sur le sol turc, ces Marocains se rendent compte que leurs noms ne figurent sur aucune liste de voyage et qu'ils ont tout simplement été arnaqués.

Lire aussi: Le Canada accorde l'asile à la jeune Saoudienne en fuite en Thaïlande

Les victimes ont déposé plainte et les autorités ont ouvert une enquête qui a révélé que le Tunisien, qui est âgé de 43 ans et vit au Maroc avec sa femme marocaine avait des antécédents en matière d’arnaque et escroquerie. La police judiciaire de Salé a finalement pu l'arrêter à Temara. La police a également découvert que le mis en cause se servait de plusieurs entreprises fictives pour duper ses "clients".