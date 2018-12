DGSN. Fès: un nouveau quartier général pour la brigade cynotechnique

La direction générale de la sûreté nationale vient d’annoncer la création d’un nouveau siège pour la brigade cynotechnique à la capitale spirituelle du royaume, Fès.

La préfecture de Fès a déclaré qu'elle continuait de moderniser les équipes de police, surtout la brigade cynotechnique, aux niveaux régional et national, rapporte Al Masae dans son édition du samedi 29 décembre 2018. En effet, un nouveau siège accueillera la brigade et fournira tous les moyens logistiques et l'infrastructure nécessaires pour que les équipes qui composent cette brigade puissent s'acquitter de leurs fonctions et assurer la sécurité au niveau national. La ville de Fès aconnu le début des travaux au nouveau siège de la police et qui sera totalement dédiés aux «chiens policiers».

Selon la même source, le nouveau siège de la brigade canine comprend des pavillons spéciaux pour les chiens entraînés par la police, dotés des normes internationales, ainsi qu'une gamme d'équipements techniques et vétérinaires. Ces outils sont principalement liés à la formation et au suivi des chiens de police. Le siège comprend également du matériel de bureau, des magasins de fournitures et du matériel professionnel pour cette spécialité de la police, développe le quotidien.

A en croire Al Masae, l'inauguration du nouveau quartier général de la brigade cynotechnique s’ajoute à plusieurs équipements dont le service a déjà bénéficié. Cela comprend le renforcement des ressources humaines avec de nouveau personnel, qui est actuellement en phase finale de formation à l’Institut royal de la police.