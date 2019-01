Deux Marocains blessés dans l'explosion due au gaz à Paris

Une forte explosion a fait trois morts, samedi dans le centre de Paris, dans un immeuble où des pompiers intervenaient pour une fuite de gaz. Un drame qui a fait des dizaines de blessés, dont deux Marocains.

L’explosion qui a eu lieu ce matin dans le centre de Paris, et qui a fait trois morts selon un bilan provisoire, a également fait des victimes de nationalité marocaine. Ces derniers, tous deux de sexe masculin, auraient été transférés à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière «où le consul général du royaume s’est rendu à leur chevet», rapporte le site le360 qui cite une source consulaire.

Les deux victimes marocaines se trouvaient dans un hôtel se trouvant en face du lieu où s’est produite l’explosion, ajoute la même source.

Rappelons que l’explosion a fait trois morts selon un bilan provisoire, deux pompiers et une touriste espagnole, et près de 50 blessés dans un immeuble où des pompiers intervenaient pour une fuite de gaz. "Neuf autres personnes sont grièvement blessées et trente-sept à un degré plus léger, selon les autorités", détaille l'agence AFP.