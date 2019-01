Des salafistes s'en prennent à Benkirane après ses propos sur le voile et la barbe

L’ancien chef du gouvernement s’est attiré les foudres des cheikhs salafistes après sa dernière sortie sur le voile qu'ils n’ont pas appréciée.

La dernière sortie de Benkirane sur le voile et la barbe n'ont pas été du goût des cheikhs salafistes qui l’ont fait savoir. Lors de la réception de certains membres de la jeunesse du PJD, l’ancien secrétaire général du parti a déclaré: «Au sein du mouvement islamiste, on a trop insisté sur la barbe et le voile plus qu’il ne faut». Une position qui ne fait pas l’unanimité au sein du mouvement islamiste.

Lire aussi: Vidéo. Pension exceptionnelle, Akhanouch, Maelainine… ce qu’il faut retenir de la sortie de Benkirane

Le premier à clamer son désaccord est le cheikh Hassan Kettani qui a qualifié les propos de Benkirane de «dangereux». Dans une publication sur son mur Facebook, le membre de l’alliance des oulémas du Maghreb arabe a estimé que la sortie de Benkirane constitue une menace à la charia et «encourage les libertés individuelles». Kettani va plus loin en expliquant que Benkirane n’a pas le droit d’expliquer le coran à sa guise et contredire les explications des oulémas.

Dans la même veine, Omar Haddouchi a déclaré que Benkirane a échoué en politique et dans la da’awa. «T’aurai dû fermer ta bouche au lieu de clamer et défendre des points de vue qui constituent des manquements graves à la charia», a affirmé Haddouchi ajoutant «que c’est la politique qui doit être régit par la charia non le contraire». «A chaque fois, il sort avec une déclaration maladroite et incontrôlée prétextant que c’est de la modernité et un développement alors qu’il n’en est rien», assure Haddouchi qui a qualifié Benkirane de Rached Ghanouchi du Maroc. Une insulte pour les salafistes.