Des policiers marocains et français ont participé à une opération "surveillée" de livraison de haschich

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) annonce avoir participé, en étroite collaboration avec la police française, à une opération de livraison surveillée de drogues, sous la supervision des autorités judiciaires marocaines compétentes.

Les services de la sûreté nationale ont mené des enquêtes et des investigations sur le terrain autour des personnes impliquées dans cette opération, exécutée la semaine dernière, ainsi que des opérations de suivi et de contrôle permanent des cargaisons de drogues, ce qui a permis aux autorités françaises de saisir 1.278 kilogrammes de résine de cannabis dans les environs de la ville de Montpellier en France, précise, mercredi, la DGSN dans un communiqué.

Les opérations de livraison surveillée de drogues s'inscrivent dans le cadre des efforts fournis par les services de la DGSN visant à renforcer les mécanismes de coopération sécuritaire internationale de lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes, à déterminer les ramifications et liens transfrontaliers des réseaux internationaux s'activant dans ce domaine et à arrêter toutes les personnes impliquées dans le trafic de drogues au niveau international, conclut le communiqué.