Des manœuvres du Polisario détectées par le satellite d'observation militaire

Le satellite d'observation militaire inauguré dernièrement par le Maroc a permis de détecter des manœuvres militaires effectuées ce dimanche 6 janvier par le Polisario.

Les informations collectées par le satellite militaire, lancé l'an dernier, ont permis de détecter des mouvements de troupes du Polisario. Selon Al Massae du mardi 8 janvier, ces manœuvres ont été effectuées ce dimanche 6 janvier dans la région d'Amhiriz.

Lire aussi: Omar Hilale: le satellite “Mohammed VI-A” traque les moindres mouvements du Polisario

Selon Al Massae, les soldats marocains, récemment équipée d'armes et de véhicules achetées des Etats-Unis, de la Chine et de la France l'année dernière, s'apprêtent eux aussi à effectuer d'importantes manœuvres. La même source précise que les préparations pour ces manœuvres ont commencé il y a deux semaines. Plusieurs avions, mais aussi des chars, des hélicoptères et des centaines de soldats issus de différentes écoles militaires ont en effet été acheminés récemment à l'aéroport militaire de Dakhla.

Pour rappel, le satellite d'observation militaire a été construit par Airbus et a décollé à bord d’une fusée au centre spatial guyanais (CSG) de Kourou à la fin d’année 2018 et la station marocaine qui gérera le satellite a élu domicile quelques mètres de l’aéroport de Rabat.