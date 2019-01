Décès d’une femme de 68 ans à cause de la grippe H1N1

Le Maroc enregistre le second décès à cause de la grippe H1N1 en mois d’une semaine. Une femme de 68 ans a succombé à la grippe A et souffrait d’autres maladies qui ont provoqué des complications.

Lors de son point de presse d’après conseil du gouvernement, le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi a annoncé que le royaume a enregistré le second décès à cause de la grippe porcine, citant le ministre de la Santé, Anas Douakkali. La victime est une femme âgée de 68 ans et souffrait d'autres maladies qui ont provoqué des complications, selon les termes d’El Khalfi.

Lundi dernier, une femme âgée de 34 ans est décédée de la grippe porcine après plusieurs jours d'hospitalisation à l'hôpital Cheikh Bin Zayed. Etant enceinte lors de sa contamination, la femme qui était âgée de 34 ans, n'a pas survécu au virus et est décédée quelques jours après avoir accouché. Son enfant quant à lui était né dans un état très grave et est mort deux jours après sa maman.

Lors du conseil du gouvernement, tenu à Rabat ce jeudi, Anas Doukkali a présenté un exposé sur la situation épidémiologique au pays et les mesures prises par son département pour lutter contre la propagation de la grippe A H1N1. Le ministre a informé le gouvernement que 8 centres de santé ont été dédiés au dépistage du virus sur l’ensemble du territoire national.