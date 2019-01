De nouvelles nominations dans l'armée

Le général de division Abdelfattah Louarak a nommé de nouveaux responsables militaires dans des postes sensibles dans les provinces du sud.

Après les limogeages qui ont touché plusieurs responsables militaires, dont certains ont été envoyés en retraite, Abdelfattah Louarak a nommé de jeunes officiers de la force armée royale. Selon la parution du samedii 26 janvier du quotidien Al Massae, ces nominations interviennent dans le cadre de la décision de l'inspection générale des Forces armée royales de changer 34 hauts gradés, entre généraux de division, généraux de brigades et colonels majeurs.

Les officiers nommés ont différents grades variant entre généraux et colonels majeurs et occuperont de hautes responsabilités. Abdelfattah Louarak a également décidé de nommer de nouveaux responsables au 5e bureau, qui se charge du renseignement militaire et surveille les déplacements des responsables militaires ainsi que celles des ennemis du pays.

Selon Al Massae, la liste des responsables militaires qui vont être envoyés en retraite et qui occupaient le rang de colonels majeurs ou des rangs plus élevés devra toutefois être validée par le roi en sa qualité de chef suprême et chef d'état-major général des FAR.