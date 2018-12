Dar Bouazza: saisie de six tonnes de viande de porc

Quelques mois seulement après la saisie de viande canine dans la région de Mohammedia, un comité mixte, réunissant des gendarmes et la cellule sanitaire de la commune de Dar Bouazza, a découvert plusieurs tonnes de viande de porc destinées au marché marocain.

Les services sanitaires de la commune de Dar Bouazza ont saisi plus de six tonnes et demi de viande porc dans un entrepôt clandestin, rapporte Al Massae dans édition du samedi 29 décembre 2019. Selon la même source, la viande de porc découverte provenait d’Espagne et devait être distribuée dans plusieurs villes au Maroc.

A en croire Al Massae, cette viande provient d’une entreprise d’exportation de viande de porc dont le propriétaire est un investisseur chinois basé à Casablanca. Selon les sources du quotidien, la gendarmerie royale a interrogé le directeur de l'entreprise et a rédigé un procès-verbal avant d'être différé devant le parquet de Casablanca.

Plusieurs dysfonctionnements et infractions ont été relevés par le comité mixte lors de la perquisition avant la saisie de la viande. Plus garve, l’entrepôt n’est pas reconnu par l’Etat et n'a pas l'autorisation des services sanitaires de la commune. Enfin, la chambre froide de l’entrepôt n'était pas réglementaire et une odeur nauséabonde s'en dégageait.