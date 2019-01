Contrebande: augmentation de 300 % des cigarettes introduites en France depuis l'Algérie

Les flux de cigarettes fabriquées légalement en Algérie et introduites en contrebande en France ont augmenté de 300 % entre 2012 et 2016, souligne le député européen Tomas Zdechovsky dans une tribune publiée, jeudi, par le journal «Le Monde».

Le député cite une étude du think tank britannique Royal United Services Institute selon lequel 7,61 milliards de cigarettes en circulation au sein de l’Union européenne (UE) sont illicites, soit plus d’une cigarette consommée sur dix (13 %).

Un quart de ces cigarettes illégales proviennent de l’Algérie, précise la même source en déplorant le manque à gagner de milliards d’euros en termes de taxes que cela entraine pour les budgets français et européen. Pays le plus touché par les flux de cigarettes illicites au sein de l’UE, la France devrait accepter l’aide de l’Europe pour lutter efficacement contre la contrebande de tabac, estime Zdechovsky.

Si nous voulons lutter sérieusement contre ce commerce illégal, nous avons besoin d’une coopération plus efficace entre les Etats membres, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), Europol et Eurojust pour mettre un terme à ces activités criminelles dans toute l’Europe, a-t-il insisté.

Jusqu’à présent, les gouvernements français successifs ont refusé l’aide des autorités européennes, sans pour autant apporter l’assurance qu’ils régleront le problème, a-t-il observé soulignant que bien que la lutte contre le commerce illicite relève principalement de la compétence des autorités françaises, l’OLAF pourrait être un allié utile, compte tenu de son expérience dans le cadre d’affaires transfrontalières complexes.

L’OLAF fait en sorte que les droits de douane soient recouvrés, que les réseaux de passeurs clandestins soient démantelés et que leurs responsables soient traduits en justice, a-t-il notamment indiqué. Le député a fait remarquer, dans le même cadre, que le rejet de l’aide de l’UE et l’augmentation continue des flux en provenance d’Algérie ont également des conséquences directes pour les pays voisins, notamment l’Italie et l’Espagne, utilisés comme voies secondaires pour la contrebande de cigarettes vers la France.

«Ils ont aussi un impact beaucoup plus important, en laissant prospérer les réseaux terroristes et criminels qui alimentent ce trafic au Maghreb», a-t-il affirmé faisant observer qu’«il a en effet été démontré qu’Al-Qaida au Maghreb islamique, sous la direction de Mokhtar Belmokhtar – également appelé +Mister Marlboro+ –, a eu recours à la contrebande illégale de cigarettes pour financer ses opérations terroristes».

«Non seulement ces groupes déstabilisent les gouvernements de la région, mais ils menacent aussi directement la sécurité de millions d’Européens», a-t-il souligné. Homme politique tchèque, Tomas Zdechovsky est député (PPE) au Parlement européen et membre de la commission du contrôle budgétaire.