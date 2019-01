Commander des extraits d'acte de naissance sur internet est désormais possible

Les Marocains n'auront plus à se déplacer pour obtenir des extraits d’acte de naissance ou des copies intégrales dudit document. Il est désormais possible d'effectuer des demandes électroniques et même de se les faire livrer à l'adresse de notre choix.

Pour cela, toute personne désirant obtenir ces documents n'aura qu'à accéder au portail watiqa.ma, puis renseigner les informations relatives au bureau d'état civil (province, commune, préfecture d'arrondissement, etc.) dans lequel elle est inscrite. Le portail permet également de se faire livrer ces documents à l'adresse de notre choix et de faire le suivi des demandes. Une solution qui évitera à plusieurs de se déplacer jusqu'au bureau d'état civil de leur lieu de naissance.

Il est également possible de passer sa commande depuis l’étranger et de recevoir les documents commandés à l’étranger, sous réserve que Barid Al Maghrib livre le courrier dans le pays choisi, et que le bureau d’état civil de naissance fournisse ce service. Le service n'est toutefois pas ouvert aux Marocains nés à l'étranger. Pour ce qui est des frais, la personne bénéficiant de ce service devra payer des frais de timbre fiscal et de courrier recommandé.

Il est à noter que de plus en plus de demandes administratives peuvent désormais se faire de façon électronique. Il est par exemple possible de commander l'extrait du casier judiciaire ou les bordereaux de CNSS via internet.