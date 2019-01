Chambre des conseillers: Benchemach pour davantage d'égalité et de parité

La Chambre des conseillers va se pencher sur la révision de son règlement intérieur dans le but de progresser vers davantage d'égalité et de parité, a indiqué mardi à Rabat le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach.

Lors d'une rencontre avec une délégation issue de l'Instance nationale de coordination des associations féminines représentant la Fédération de la Ligue démocratique des Droits des femmes, l'Union de l'action féminine, l'Association Jossour-Forum des femmes marocaine et l'Association marocaine de lutte contre la violence à l'égard des femmes, Benchamach a souligné que le chantier de la révision du règlement intérieur se trouve au premier rang des priorités de la deuxième Chambre.

Lire aussi: Tunisie: la parité pour les femmes aux municipales, une première dans le monde arabe

Selon un communiqué de la Chambre des conseillers, il a mis en avant la place qu'occupe aujourd’hui la femme marocaine, d'autant plus que la Constitution de 2011 consacre le principe d'égalité et de parité et que le Royaume a ratifié un certain nombre de conventions internationales en la matière. Il a par la même occasion souligné que le mouvement féminin assume un rôle significatif de plaidoyer en matière de promotion et de protection des droits des femmes marocaines.

La réunion a été l'occasion pour la délégation féminine de présenter un mémorandum au président de la Chambre des conseillers demandant l'adaptation des dispositions du règlement intérieur avec la Constitution, notamment l'Article 19 qui stipule que l'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental.