Casablanca-Settat: la situation de la grippe saisonnière est "stable" et "normale"

La situation de l'épidémie de la grippe saisonnière dans la région de Casablanca-Settat est "stable" et "normale", a assuré, dimanche, la Direction régionale de la santé, en réaction à l’enregistrement de cas du virus A H1N1.

"Les cas recensés jusque-là ne doivent pas susciter d’inquiétude, parce qu’ils sont soit guéris ou sous traitement", a indiqué la même source dans un communiqué, faisant état de la mise en place, dès le début de la saison du froid, d’une cellule de suivi et du renforcement du contrôle de la situation épidémiologique.

La Direction régionale rassure que les infections de ce type de virus "sont enregistrés, chaque année, durant cette saison par le système national de vigilance et de contrôle épidémiologiques, comme c’est le cas dans les autres pays du monde".

La Direction, en compagnie des délégations provinciales, a mis en place un programme de sensibilisation à destination des travailleurs de la santé sur la prise en charge des personnes atteintes, de même qu’elle a lancé une campagne similaire auprès des établissements scolaires de la région.

La veille, le ministre de la Santé Anass Doukkali a annoncé 4 nouveaux décès suite à des complications provoquées par la grippe du virus A H1N1, portant à 9 le nombre des personnes mortes de cette maladie au niveau national.

Le suivi et la veille sont de mise dans toutes les structures de santé, a-t-il affirmé, précisant, néanmoins, que le nombre des cas signalés a légèrement augmenté au cours de cette semaine. Le ministre a recommandé plus de vigilance notamment pour les personnes âgées, les enfants âgés de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques.