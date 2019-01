Casablanca: les associations de parents d'élèves se mobilisent devant le lycée Lyautey

L'association de parents d'élèves PEEP Maroc a lancé sur Facebook un appel à manifester le mercredi 16 janvier à 10h "devant tous les établissements du pôle Casablanca/Mohammedia et en particulier devant le Lycée Lyautey", lit-on dans cette publication.

Plusieurs associations marocains comme l'UCPE ou l'APEI se joignent à la PEEP pour demander l'abandon de la mesure portant sur la hausse des droits d’inscription à l’université pour les étudiants extra-européens, annoncée par le Premier ministre Edouard Philippe le 19 novembre dernier à l'occasion des Rencontres universitaires de la Francophonie et dans le cadre d’un plan baptisé "Choose France".

En effet, à partir de la rentrée 2019, ces étudiants devront s'acquitter de 2770 euros en licence et 3770 euros en master et doctorat, contre 170 euros pour une année de formation en licence, 243 euros en master et 380 euros en doctorat pour les jeunes Européens.

La PEEP rappelle que "la situation des étudiants internationaux est souvent très précaire avec de grosses charges financières sans parler des formalités compliquées – comme l’obtention d’un visa - pour venir étudier en France". Et d'ajouter "Augmenter les frais d’inscription ne ferait que freiner leur arrivée et par conséquent limiter leur instruction ainsi que leur épanouissement en tant que citoyen".

C'est pourquoi la PEEP appelle à la mobilisation ce mercredi car "la mobilisation doit aussi concerner les pays d'origine de ces étudiants étrangers dont le Maroc représente le premier pays en terme de nombre d'élèves étrangers inscrits dans les universités françaises".