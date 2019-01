Bourita s'entretient avec Juan Guaido, le président autoproclamé du Venezuela

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, Nasser Bourita, a eu, mardi, un entretien téléphonique avec Juan Guaido, président de l’Assemblée Nationale du Venezuela, à la demande de ce dernier, indique le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

À l’occasion de cet entretien, Bourita a fait part à son interlocuteur de toute l’attention avec laquelle le Royaume du Maroc suit les développements en cours au Venezuela, précise le MAECI dans un communiqué.

Le ministre a, également, exprimé à Juan Guaido le soutien du Royaume du Maroc à toutes les actions menées afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple du Venezuela à la démocratie et au changement.

Durant cet entretien, Juan Guaido a exprimé sa volonté de relancer, sur des bases saines et sereines, les relations de coopération entre le Maroc et le Venezuela, et de lever les obstacles qui ont pu entacher leur évolution.