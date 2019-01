Bocuse d'Or: le Maroc remporte le prix de la meilleure affiche

Le Maroc a décroché mercredi soir le prix de la meilleure affiche promotionnelle lors de la 17e édition du Bocuse d'or, le prestigieux Prix de la gastronomie internationale, dont la finale s'est déroulée mercredi soir à Lyon.

Le prix récompense la créativité des pays finalistes qui sont mis au défi de réaliser le plus joli poster annonçant leur participation à la compétition. Le choix de la belle affiche est laissé au vote du public.

D'autres prix ont été également attribués lors de cette édition. Le prix du meilleur commis est revenu à l'équipe du Danemark, le prix spécial assiette à la France et le prix spécial plateau à la Finlande.

Le Bocuse d’or a été remporté par le Danemark devant deux autres pays scandinaves, la Suède et de la Norvège qui ont accédé respectivement à la deuxième et à la troisième marche du podium.

Le Maroc a été représenté à cette édition du Bocuse d'or, la première après le décès de son créateur, le grand cuisinier français Paul Bocuse, par le chef Aissam Ait Ouakrim. Les 24 chefs participants, dont deux femmes, ont été choisis au terme de 62 sélections nationales et 4 sélections continentales, qui se sont déroulées au cours des 18 derniers mois.

Plus qu’une simple compétition culinaire, le Bocuse d’Or est devenu au fil des années un formidable observatoire de la diversité des patrimoines culinaires et des transformations qui s’opèrent dans la sphère gastronomique à travers la planète.

Ce prestigieux concours mondial de gastronomie, se tient tous les deux ans au Sirha (Salon de l’Hôtellerie et de la Restauration) de Lyon. Cette édition a réuni les 24 chefs les plus prometteurs au monde lors de la grande finale organisée du 26 au 30 janvier courant.

Les candidats se sont qualifiés préalablement via une soixantaine de sélections nationales et continentales sur un cycle de deux ans (Bocuse d’Or Europe, Bocuse d’Or Asie-Pacifique, Bocuse d’Or Americas et pour la première fois cette année, Bocuse d’Or Afrique organisé en juillet dernier à Marrakech et remporté par le chef Aissam Ait Ouakrim).