Arrestation de sept salafistes à Fès et à Tanger

Sept salafistes, dont cinq à Tanger et deux à Fes, ont été arrêtés tôt ce lundi 24 décembre, à la veille des fêtes du nouvel an.

Selon le site Alyaoum24, ces arrestations ont été effectuées par des policiers en tenue civile. Le site précise également que la rafle n'aurait aucun rapport avec le drame survenu dans la région de Chamharouch et ferait plutôt partie d'une opération de routine que les autorités effectuent pour contrer toute menace terroriste pendant cette période sensible des fêtes de fin d'année.

Selon la même source, l'un des salafistes arrêtés serait un sympathisant de la cause du comité mixte de défense des détenus islamistes.

Le Maroc a par ailleurs été secoué il y a une semaine par le meurtre de deux touristes scandinaves. Ce dimanche soir, le porte parole de la DGSN Boubker Sabik a révélé lors de l'émission "confidences de presse" que l'un des quatre mis en causes dans cette affaire avait été condamné en 2013 pour avoir incité des jeunes à rejoindre la Syrie et l’Iraq et pour apologie du terrorisme. Après avoir purgé une peine de deux ans de prison, l’homme a été libéré mais n’a pas renié, pour autant, son extrémisme. Il a recruté trois jeunes et s'est lancé dans une radicalisation rapide et «sans aucun contact avec l’étranger».