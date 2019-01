Al Boraq: des inconnus jettent un tronc d’arbre sur les rails à Moulay Bouselham

Des individus ont tenté de faire dérailler la ligne à grande vitesse Al Boraq reliant Casablanca à Tanger. Ils ont jeté un tronc d’arbre de trois mètres sur les rails du train.

Al Boraq reliant Casablanca à Tanger a été obligé de s’arrêter très tôt dans la matinée de ce lundi, rapporte le site d’information Kifache.com. Selon la même source, des individus auraient jeté un troc d’arbre de trois mètres au milieu des rails du train au niveau du douar «Qnafda», à proximité de Moulay Bousselham.

Le train a été obligé de s’arrêter pendant plus d’une demi-heure, le temps de libérer son chemin. D’après le site d’information, la gendarmerie de Kenitra s’est saisie du dossier et enquête pour déceler les tenants et aboutissants de cette affaire.