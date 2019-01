Affaire Maelainine: la réaction du PJD

Les photos prises à Paris de la députée Amina Maelainine, sans voile, ont fait le tour des réseaux sociaux. Le PJD a réagi en décrivant cette polémique comme "une campagne organisée" contre Maelainine.

Sur le site du PJD, le secrétariat général du parti a décrit la campagne ciblant Maelainine d' "agissements de bas niveau » et « une preuve de l'impuissance politique de certains adversaires du parti". Le secrétariat général du PJD a également précisé que cette campagne ne menacera pas la cohésion du parti et ne l'empêchera pas de poursuivre sa mission et d'encourager la transparence et l'intégrité.

Le PJD s'est par ailleurs solidarisé avec Maelainine et a déclaré qu'il la soutiendrait dans toutes les démarches judiciaires qu'elle compte entreprendre, rapporte le quotidien Al Akhbar dans sa parution du lundi 7 janvier.

LIRE AUSSI: La Pjdiste Maelainine porte plainte après la diffusion d’une supposée photo d’elle sans voile

Pour rappel, la députée du Parti de la justice et du développement, Amina Maelainine, avait annoncé qu'elle allait poursuivre pour diffamation les personnes qui publient ses « présumées images sans voile ».

Réagissant aux accusations de l’avocat Habib Hajji sur des voyages à l’étranger au frais du contribuable, la députée avait démenti. "Je n'ai jamais voyagé en utilisant l’argent public sauf dans le cadre de mes missions de parlementaire. Et quand j’y participe, je tiens à assister à toutes les réunions dans lesquelles j'ai représenté mon pays".