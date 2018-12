Absentéisme: voici les députés sanctionnés par El Malki

Le président de la Chambre des représentants Habib El Malki a décidé d'appliquer des ponctions sur les salaires de certains parlementaires qui s'absentent des séances sans excuse ou autorisation préalable.

Les noms de ces parlementaires ont été révélés lors d'une séance plénière, après qu'ils se soient absentés à trois reprises des séances parlementaires. Selon le site électronique Hespress, il s'agit de Mohammed Sadiqui, le maire de Rabat qui s'est absenté des séances du 14, 15 et 16 novembre, ainsi que du député et membre du PPS Ahmed El Ghazoui qui ne s'est pas présenté quant à lui aux séances du 14, 15 et 19 novembre.

Cette sanction s'appliquera également sur Abdelaziz Lachhab, membre du groupe parlementaire du parti de l'Istiqlal, Abdessamad Archane, secrétaire général du parti du mouvement populaire et Rachid Bahloul, membre du parti de l'USFP, pour s'être absentés à deux séances consécutives.

Selon Hespress, les ponctions salariales s'élèvent à environ 1300 DH pour chaque absence. La même source précise que cette décision est en application à l'article 69 de la constitution et au règlement intérieur de la première Chambre du parlement.