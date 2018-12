Alors que trois des quatre suspects ont été arrêtés ce matin, un recueillement en hommage aux deux touristes scandinaves assassinées près du mont Toubkal se tiendra samedi 22 décembre à Rabat.

Elles aimaient la vie, l’aventure et la liberté. Maren Ueland et Louisa Vesterager Jespersen, étudiantes norvégienne et danoise de 24 et 28 ans étaient parties ensemble pour un mois de vacances au Maroc. Elles étaient loin d’imaginer l’horreur qui les attendait.

Lire la suite sur Plurielle.ma.