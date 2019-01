A quoi ressemblera Casablanca en 2019?

La Commune de Casablanca, via notamment les SDL Casa-Aménagement et Casa-Transports, a lancé plusieurs grands projets de réhabilitation de lieux mythiques, ainsi que la construction de nouvelles voiries optimisant le trafic. Certains sont en cours de finalisation, d'autres peinent à se développer. A quoi ressemblera Casablanca cette année ? Réponse en dix fiches d'identité de chantiers/projets en cours, dont la plupart seront bientôt livrés officiellement.

L'aménagement de la promenade maritime de la mosquée Hassan II

Objectifs: Aménager un espace de 1,5 km de longueur (jusqu'à El Hank) et environ 13 ha avec un large "baladoir" en bordure d'océan et au départ du parvis de la Mosquée Hassan II. Offrir des espaces verts, de jeux pour les enfants et de street-workout pour les sportifs, à côté de parcours dédiés aux joggeurs, promeneurs, cyclistes. Présence également d'espaces de repos ombragés, kiosques et sanitaires publics.

Durée du chantier: de janvier 2017 à mars 2019.

Investissement: 200 MDH.

2. La corniche d'Ain Diab

Objectifs: Mettre en valeur la promenade du boulevard de la Corniche et aménager le boulevard de l'Océan Atlantique. Sur ces 3,5 km, seront répartis un pôle festif, un pôle balnéaire (location de parasols et service de surveillance de la plage) et un pôle naturel pour offrir aux citadins des espaces de détente, de sport en plein air (circuits pour vélos et rollers, musculation, ping-pong, etc.), de restauration et de spectacles.

Durée du chantier: de janvier 2018 à mars 2019.

Investissement: 100 MDH.

3. La trémie d'Azbane

Objectifs: Fluidifier le trafic à l'entrée sud de la ville en évitant le rond-point Azbane.

Durée du chantier: de février 2016 à fin 2018.

Investissement: inclus dans le budget global des chantiers de voiries du Nœud "A" de 657 MDH.

4. Le Parc de la Ligue Arabe

Objectifs: Créer des espaces de jeux et des parcours sportifs tout en réhabilitant les espaces verts et fleuris sur les 30 ha de ce parc historique. Sensibiliser les jeunes à la thématique de l'environnement à travers diverses structures comme un chemin pédagogique, des jardins éphémères d'initiation au jardinage et connaissance des plantes. Optimiser et rationaliser l'utilisation des ressources naturelles pour une meilleure protection de l'environnement.

Durée du chantier: de janvier 2016 à mars 2019.

Investissement: 100 MDH.

5. La coupole "Kora ardia"

Objectifs: Préserver le patrimoine de la ville en réhabilitant la coupole Zevaco et valoriser son passage souterrain en y créant un espace à vocation commerciale et culturelle.

Durée du chantier: commencés en février 2018, la fin prévisionnelle des travaux n'est pas établie.

Investissement: 30 MDH.

6. La trémie des Almohades

Objectifs: Décongestionner la circulation et permettre la traversée de la ligne 5 du Tramway en dénivelant tous les carrefours le long des boulevards des Almohades, Sidi Med Ben Abdellah et Zaïd ou Hmed et débouchant sur l’avenue des FAR après le carrefour Zelaqa. 2270 m en surface proposera 2x3 voies et des aires de stationnement public, et 1890 m en souterrain offrira 2x2 voies vidéo-surveillées et équipées de système de détection d'incendie.

Durée du chantier: de février 2017 à décembre 2019.

Investissement: 820 MDH.

7. Le Grand Théâtre de Casablanca dit "CasArts"

Objectifs: Devenir un complexe culturel multidisciplinaire (théâtre, danse, musique, comédie musicale) à échelles africaine et arabe. Accueillir tout au long de l'année des manifestations et spectacles culturels et artistiques de dimension internationale. Promouvoir l'art, notamment marocain, en organisant des résidences d'artistes locaux et étrangers. Le théâtre comprendra notamment une salle de spectacles de 1800 places, une salle de théâtre de 600 places, une salle des musiques actuelles de 300 places, ainsi que des commerces de restauration et d'art.

Durée du chantier: d'octobre 2014 à fin décembre 2018.

Investissement: 1440 MDH.

8. La place Rachidi et son parking

Objectifs: Désengorger le stationnement aux abords du futur Grand Théâtre avec un parking souterrain de 724 places (2 entrées et 2 sorties) pourvu d'un système de guidage dynamique et accessible aux personnes handicapées. Quant à la place de 18 000 m2 , elle accueille déjà un skatepark d'une superficie de 4000 m2. Des pergolas sont en cours d'installation ainsi que des aménagements paysagers.

Durée du chantier: de janvier 2016 à janvier 2019.

Investissement: 130 MDH.

9. Le stade vélodrome d'Anfa

Objectifs: Réhabiliter et reconvertir le vélodrome de 2,1 ha en un parc urbain avec des espaces de sport et de loisirs, un petit plan d’eau, des circuits pédestres et de jogging, une aire de jeux pour enfants, un skatepark, des espaces verts et des locaux commerciaux (cafés, restaurants), tout en conservant la dimension patrimoniale du lieu.

Durée du chantier: de septembre 2018 à mars 2020.

Investissement: 30 MDH.

10. Le pont à Haubans de Sidi Maârouf

Objectifs: Décongestionner la circulation à l'entrée sud de la ville, soit la route d'El Jadida, saturée de forts embouteillages aux heures de pointe (17 000 véhicules/h). Assurer la fluidité du trafic au carrefour entre les automobilistes et le passage du tramway, ainsi que sur l'axe de l'aéroport Mohammed V et les différents centres d’affaires de la zone (Technopark, Zénith et Casa Nearshore). Garantir aux piétons une traversée sécurisée.

Durée du chantier: début 2019

Investissement: 422 MDH.