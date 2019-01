Météo: temps demeurant froid ce samedi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 19 janvier 2019 établies par la direction de la météorologie nationale:

- Temps nuageux avec des pluies et des averses le Gharb, les côtes et les plaines au Nord de Safi, le Rif, le Moyen Atlas, le Tangerois, le Saiss, les plateaux de phosphates, la Méditerranée, le Nord de l'Oriental, Tadla, Rhamna, Abda, Chaouia, Doukkala et Loukkos.

-Chutes de neiges sur les sommets du Moyen Atlas.

- Temps demeurant froid sur les reliefs, l'Oriental, le Sud-Est, les plateaux, l'intérieur du pays, avec gelée locale.

-Vent modéré de secteur Nord sur les provinces Sud, de secteur Ouest sur le Nord et l'Oriental et variable sur le centre.

- Températures minimales de l'ordre de -05/00°C sur les reliefs de 00/05°C sur l'Oriental, les plateaux de phosphates et le Sud-est, de 05/11°C sur le Nord et le centre et de 07/12 sur le Souss et les provinces Sud.

- Températures maximales de l'ordre de 02/09°C sur les reliefs 07/12°C sur les plateaux de Phosphates le Saiss et l'Oriental,12/18°C sur le Sud-Est, le Nord et le Centre et de 19/24°C sur les provinces Sud .

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit et agitée à forte entre Cap Ghir et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.