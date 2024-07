Acra Plast est une PME marocaine spécialisée dans le secteur de la plasturgie, proposant des produits pour plusieurs secteurs économiques et nourrissant le projet de conquérir de nouvelles parts de marché.

«Nous fabriquons tout ce qui est emballage industriel», explique Abderrahmane Bouhajbi, le directeur général de cette entreprise familiale. Fondée en 2011, Acra Plast est une PME 100 % marocaine produit des sacs et rouleaux imprimés, du scotch d’emballage, du film étirable, aussi bien automatique que manuel, et du thermo rétractable.

«Et le tout sous différentes dimensions», précise Abderrahmane Bouhajbi. Évoluant dans un secteur d’activité transverse, les produits d’Acra Plast se retrouvent dans plusieurs domaines, notamment la pêche, le BTP, le secteur agricole, la confection textile, etc.

L’entreprise continue de croître sur le marché local. Elle nourrit des perspectives pour l’international. Son directeur général explique à cet effet : «notre ambition est de renforcer notre présence à l’international, précisément en Afrique, en participant aux différents événements professionnels organisés sur le Continent, comme celui qui se tiendra bientôt en Côte d’Ivoire, après avoir été à un précédent qui avait eu lieu au Sénégal».

Ainsi, la stratégie d’élargissement du portefeuille client d’Acra Plast repose en partie sur une offensive commerciale vers les pays d’Afrique subsaharienne.

Qualité et innovation

Dans cette compétition visant à gagner de nouvelles parts de marché, l’entreprise a un atout de taille : la qualité. «Nous sommes certifiés ISO 9001 version 2015», annonce sur un ton assuré le premier responsable de l’entreprise.

De plus, Acra Plast fait de l’innovation une priorité. «Nos clients exigent de plus en plus un emballage technique et flexible. Cela nous demande de faire preuve d’innovation, et de nous doter de lignes de production à la pointe de la technologie», explique notre interlocuteur.

Pour ce qui est de l’enjeu de la durabilité, facteur indéniable de compétitivité et exigence réglementaire sur certains marchés, notamment celui de l’Europe, Abderrahmane Bouhajbi l’aborde avec sérénité.

Acra Plast a, dit-il, intégré des solutions de recyclage dans toutes ses unités de fabrication. En ce qui concerne la décarbonation, il ne cache pas qu’une importante sensibilisation a été faite dans ce sens par leur faîtière, la Fédération marocaine de plasturgie.

Cette dernière aurait initié une réflexion et des démarches autour de l’électricité verte qui, selon ses dires, « commencent franchement à être adoptées par la plupart des entreprises ».

Acra Plast fait partie des PME marocaines qui ont fait bonne presse lors du dernier Forum international de la plasturgie organisé à Casablanca le mois dernier.