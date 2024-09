Plus d’un an après leur rupture très médiatisée, Achraf Hakimi et Hiba Abouk ont été photographiés ensemble à Madrid, accompagnés de leurs deux enfants. Ce rapprochement survient alors que des rumeurs circulent sur une possible relation amoureuse entre Hiba Abouk et Álvaro Muñoz Escassi.

Malgré leur séparation annoncée en avril 2023, Hiba Abouk et Achraf Hakimi continuent de capter l’attention des médias. Les deux ex-époux ont été photographiés cette semaine à Madrid. D’abord séparément, sortant chacun de leur côté du restaurant Ten con Ten, situé dans le chic quartier de Salamanca.

Puis, ils ont été vus ensemble dans un luxueux SUV, avec Hakimi au volant et leurs enfants installés à l’arrière. Une sortie familiale qui témoigne de leur volonté commune de placer leurs enfants au cœur de leurs priorités.

Lire aussi: Hiba Abouk sort du silence et enfonce Achraf Hakimi

Ce nouveau chapitre intervient alors que beaucoup de spéculations circulent sur la vie privée de Hiba Abouk. L’actrice serait en couple avec Álvaro Muñoz Escassi, un autre visage bien connu de la sphère people espagnole. De quoi donner encore plus d’ampleur à ses retrouvailles avec la star du PSG.

La présence de Kylian Mbappé, ancien coéquipier de Hakimi à Paris, dans le même restaurant alimente également les rumeurs. Etait-ce une simple coïncidence ou une rencontre amicale entre les deux footballeurs que l’on sait très proches?

Lire aussi: Vidéo. Hiba Abouk: « Achraf Hakimi m’a trompée »

Depuis leur divorce, Hiba Abouk s’est déjà exprimée sur sa relation avec Hakimi, expliquant la décision de mettre fin à leur mariage par une volonté de protéger ses enfants. “J’ai traversé des moments extrêmement douloureux”, avait-elle confié. Malgré tout, les enfants semblent rester le pivot central dans la relation de l’ancien couple.

Hakimi et Abouk, qui s’étaient mariés en secret en 2020, ont accueilli leur premier enfant, Amín, la même année, et leur deuxième fils, Naím, en février 2022. La rupture officielle du couple a été annoncée en avril 2023, peu après l’implication du Lion de l’Atlas dans une affaire judiciaire, bien que l’actrice ait précisé que la décision de se séparer remontait à bien avant cet épisode.