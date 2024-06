Achraf Hakimi serait-il en relation avec Lola Indigo. L’apparition du Lion de l’Atlas en compagnie de la chanteuse et danseuse espagnole pendant une journée de divertissement sur un yacht fait les choux gras des médias espagnols.

Achraf Hakimi occupe de nouveau les Unes des médias. Photographié en compagnie de la chanteuse Miriam Doblas Muñoz, populairement connue sous le nom de Lola Indigo, en train de passer les vacances à Ibiza, l’international marocain est sur toutes les lèvres.

Cette apparition en a surpris plus d’un, puisqu’une relation entre eux n’était pas publiquement connue au-delà de se suivre mutuellement sur Instagram. Une vague de commentaires a donc déferlé sur les réseaux sociaux.

De nombreux utilisateurs s’interrogent sur la nature de leur relation, spéculant sur une romance, bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle à cet égard. La proximité et la complicité dont ils ont fait preuve sur le yacht ont alimenté ces rumeurs.

Lire aussi. Lions de l’Atlas: Hakimi rencontre le président de Young Africans SC en Tanzanie

Une polémique est même née: nombre d’internautes reprochent à la chanteuse «d’avoir une relation avec un homme accusé de viol».

Selon La Vanguardia, personne ne s’attendait à voir le latéral du PSG, ex-mari de l’actrice Hiba Abouk, parmi les amis de la danseuse.

«Apparemment, la chanteuse et le footballeur partagent plusieurs amis en commun – parmi eux, l’influenceuse Madame de Rosa et le rappeur Don Patricio, également présent à la sortie maritime – ; et tous ont profité de ce programme ensoleillé en naviguant dans des eaux cristallines», a écrit le quotidien catalan.

La publication est également revenue sur la séparation de Hakimi et Abouk, au milieu de laquelle le joueur avait été accusé d’avoir commis un viol dans son domicile parisien. Une nouvelle qui aurait accéléré le divorce du couple et poussé l’actrice à quitter Paris avec ses deux enfants, Amín, quatre ans, et Naím, deux ans.