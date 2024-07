La chanteuse et danseuse espagnole Lola Indigo a réagi à la salve de critiques qu’elle a reçue après la publication de ses photos en compagnie d’Achraf Hakimi à Ibiza.

Photographiée pendant une sortie en mer à Ibiza en compagnie de l’international marocain du PSG, la chanteuse Miriam Doblas Muñoz, populairement connue sous le nom de Lola Indigo, a reçu une salve de critiques, dont certaines ont dépassé les règles de la bienséance.

Face à la vague de commentaires désobligeants qui a déferlé sur les réseaux sociaux depuis la publication de ces photos, notamment son accusation par nombre d’internautes «d’avoir une relation avec un homme accusé de viol», Lola Indigo a réagi sur les réseaux sociaux.

«Le harcèlement est insupportable, je n’ai jamais parlé de ma vie, mais je suis avec un partenaire depuis deux ans, et ils m’associent à un homme parce qu’on respire le même air, sans contexte», a-t-elle déclaré sur X, dénonçant «une violence verbale et une humiliation insensée». Et de lâcher: «La presse est horrible, mais vous êtes bien pire.»

Mais moins d’une heure après, l’artiste considérée comme une icône féministe en Espagne a supprimé le tweet. Puis, le 27 juin, elle a fait une nouvelle publication.

«Après deux jours de harcèlement et de violence verbale de toutes sortes, de commentaires sexualisés et misogynes, d’insultes sur mon physique, au point que ma famille et mes amis sont inquiets après ce qu’ils ont dû lire, je me demande: si je suis en vacances avec mes amies et que vous avez pris le temps de m’humilier pendant deux jours, qu’est-ce que cela fait de vous?», s’est-elle plainte… avant de supprimer une fois de plus la publication.

Pour rappel, depuis mercredi dernier, l’apparition de Lola Indigo aux côtés d’Achraf Hakimi sur un yacht fait les choux gras des médias espagnols. La Vanguardia a, par exemple, écrit que personne ne s’attendait à voir le latéral du PSG, ex-mari de l’actrice Hiba Abouk, parmi les amis de la danseuse.

«Apparemment, la chanteuse et le footballeur partagent plusieurs amis en commun – parmi eux, l’influenceuse Madame de Rosa et le rappeur Don Patricio, également présent à la sortie maritime – ; et tous ont profité de ce programme ensoleillé en naviguant dans des eaux cristallines», a écrit le quotidien catalan.

La publication est également revenue sur la séparation de Hakimi et Abouk, au milieu de laquelle le joueur avait été accusé d’avoir commis un viol dans son domicile parisien. Une nouvelle qui aurait accéléré le divorce du couple et poussé l’actrice à quitter Paris avec ses deux enfants, Amín, quatre ans, et Naím, deux ans.