En exécution des instructions royales, Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, et le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, ont reçu lundi, au siège de cette Administration, une délégation de Sénateurs américains, conduite par Jerry Moran et accompagné de Mme Susan Collins et de John Boozman, John Hoeven et John Cornyn.



Au cours de cette réunion, tenue en présence de l’Ambassadeur et d’autres représentants de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique à Rabat, les discussions ont porté principalement, sur les volets de la coopération bilatérale liés aux questions sécuritaires et de défense et la situation sécuritaire régionale, indique un communiqué de l’Administration de la Défense nationale.

Les Sénateurs ont mis en exergue l’excellence des relations historiques d’amitié et de coopération liant les États-Unis et le Royaume du Maroc, raffermies grâce aux travaux du Comité bilatéral Consultatif de Défense et par l’échange de visites des hauts responsables des deux pays. Ils ont également salué le rôle important du Royaume, sous le leadership du Roi Mohammed VI, au service de la paix et de la stabilité en Afrique, en Méditerranée et au Moyen-Orient.

Loudyi s’est félicité de la densité des liens de coopération militaire et de la mise en exécution de la Feuille de Route pour la coopération en matière de défense, signée en octobre 2020, définissant les grands axes de coopération pour la période de 2020-2030.

Les deux parties ont également, salué la tenue régulière de l’exercice militaire « African Lion », particulièrement sa 20è édition ayant connu la participation de plus de 7.000 militaires originaires des pays africains, arabes, européens, en plus des pays organisateurs, les États-Unis d’Amérique et le Maroc. Au terme de cette réunion, les deux parties se sont félicitées du dynamisme de cette coopération, tout en manifestant la volonté commune d’explorer et renforcer de nouvelles opportunités de coopération, notamment la cyberdéfense, le spatial et l’industrie de défense, conclut le communiqué.