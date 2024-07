Abdelhamid Ait Boudlal s’est engagé pour quatre ans avec le Stade Rennais en Ligue 1, ce mardi 2 juillet, en provenance de l’Académie Mohammed VI de Football.

«Courtisé par de nombreux clubs européens, Abdelhamid a donné sa préférence au Stade Rennais F.C. et à son expertise pour faire évoluer les jeunes talents», a indiqué le club de Ligue 1 dans un communiqué rendu public ce mardi 2 juillet.

«Du talent, l’espoir marocain n’en manque pas. Rapide, puissant, très bon relanceur, dur sur l’homme, décisif sur coups de pied arrêtés, ses qualités sont nombreuses», a ajouté la même source.

Natif de Marrakech, Ait Boudlal a fait ses armes pendant huit années à l’Académie Mohammed VI de football, où il a notamment glané le titre de champion U19 du Maroc en 2023.

Finaliste de la Coupe d’Afrique U17, perdue face au Sénégal, le capitaine des Lionceaux s’était illustré avec un but de la tête et avait fait partie de l’équipe type du tournoi.

Sur les pas des anciens de l’Académie ayant participé à l’épopée du Mondial qatari comme Youssef En-Nesyri du FC Séville, Azzedine Ounahi de l’OM et Nayef Aguerd, ancien Rennais actuellement défenseur de West Ham, il a été «classé dans la liste des 60 plus grands espoirs du football mondial (The Guardian, 2023)», souligne le club rouge et noir.

Abdelhamid Ait Boudlal est Rouge et Noir ! 🇲🇦 Le talentueux défenseur central marocain de 18 ans a choisi le SRFC pour la suite de sa jeune carrière. En provenance de la prestigieuse Académie Mohammed VI de Football, il s’est engagé jusqu’en 2028. 🔴⚫️ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 2, 2024

«Je suis très content de rejoindre le Stade Rennais F.C. J’ai foncé sur cette opportunité de signer dans un club de ce calibre en Ligue 1, reconnu pour faire jouer les jeunes joueurs. Mon objectif est évidemment d’évoluer à terme avec l’équipe professionnelle», a déclaré le jeune Marocain en marge de la cérémonie de signature de son contrat qui court jusqu’en 2028.

«Je me suis renseigné sur les Rouge et Noir et je connaissais le club parce que j’y ai suivi Nayef Aguerd et Mohamed Jaouab. C’est vrai que Nayef est une inspiration, tout comme le sont Rüdiger ou Ramos au niveau international», a-t-il poursuivi.

Confiant quand on l’a interrogé sur ses qualités, le jeune Marrakchi, rappelant un certain Tahar Lakhlej (meilleur passeur du Mondial 1998 avec 3 assists), a répondu: «Mes qualités? Le jeu de tête, le jeu long, je n’ai pas peur d’aller au duel.»

Courtois, il a affirmé «être reconnaissant d’être à Rennes et prêt à travailler dur», sans oublier les encadrants de l’Académie Mohammed VI qui l’ont accompagné pendant toutes ces années, «contribuant à me préparer à découvrir le football européen».

De son côté, le président du club français, Olivier Cloarec, a déclaré qu’«Abdelhamid est l’un des plus grands talents de sa génération, il était suivi et courtisé par de nombreuses grandes écuries européennes».

«Il a fallu batailler ardemment pour aboutir à son arrivée à Rennes. Comme nous l’avons toujours fait avec nos jeunes joueurs et grâce à notre expérience en termes de formation et de post-formation, le club et le staff vont le mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu’il puisse s’affirmer avec nos couleurs», a-t-il expliqué.

Le SRFC entretient d’excellentes relations avec l’Académie Mohammed VI. Hier encore, le club a activé la clause de rachat d’un autre défenseur international espoir marocain de 22 ans, Mohamed Jaouab.

Mohamed Jaouab, Rennais jusqu’en 2028 ✍️ À l’issue de quatre mois concluants avec Amiens, le SRFC a activé la clause de rachat du défenseur international espoir marocain. 🇲🇦 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 1, 2024

Cloarec a estimé que «cette signature est la récompense pour Mohamed après quatre très bons mois de compétition avec Amiens. Nous connaissions ses qualités, ce temps de jeu conséquent lui a permis de s’affirmer autant sportivement qu’en tant qu’adulte, où il a gagné en maturité».

Et d’ajouter: «Ses performances en Ligue 2 nous ont convaincus de lui proposer un nouveau contrat de quatre saisons. Nous lui souhaitons de réaliser les mêmes performances avec le maillot rennais.»