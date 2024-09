Une rentrée sur les chapeaux de roues en ce mois de septembre pour Audi Maroc qui renouvelle trois de ses modèles phares avec l’Audi A1 dans une version sport et premium et les Audi Q7 et Q8 dans leur version hybride rechargeable.

Audi A1 Sportback, la citadine devient premium

L’Audi A1 fait son grand retour au Maroc après cinq ans d’absence, avec un design dynamique, des technologies de pointe et une puissance de sportive.

Dotée de systèmes d’infodivertissement et d’assistance à la conduite, la nouvelle Audi A1 Sportback ne passe pas inaperçue.

Ses proportions élégantes ajoutées à des détails raffinés tels que la calandre Single Frame et les phares LED, lui confèrent une présence remarquée. La version S Line accentue encore cette impression avec ses pare-chocs spécifiques, son becquet de toit et ses jantes en alliage de 18 pouces.

L’A1 Sportback se distingue également par ses nombreuses options de personnalisation, permettant ainsi de la rendre unique.

Un habitacle numérisé

À l’intérieur, on retrouve de série, l’interface MMI et un écran de 10,25 pouces, l’Apple Carplay, Android Auto, le Virtual Cockpit, le phone box et le système audio avec caisson de basse.

La citadine premium s’offre même des technologies de pointe dignes des plus grandes Audi : vitres athermiques pour maintenir l’habitacle frais même en plein soleil, clé confort pour verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule sans sortir la clé de votre poche

Une citadine qui allie style, technologie et plaisir de conduite qui devrait plaire à tous ceux qui recherchent une voiture compacte et sophistiquée.

Disponible à partir de 356 000 DH.

Audi Q7 hybride rechargeable : des performances de premier plan

Audi donne un coup de jeune au Q7 électrifié avec une technologie de batterie remise à jour et des modes de conduite plus efficaces.

Le design extérieur a également été retravaillé avec de nouvelles parties avant et arrière, soulignant le caractère puissant de ce SUV.

Pour la première fois dans une Audi Q7, les phares HD Matrix LED avec laser comme faisceau supplémentaire sont dotés de feux diurnes numériques avec signatures lumineuses personnalisables. De nouvelles jantes, couleurs, inserts décoratifs et sièges avec surpiqûres contrastées sont de la partie.

Ce SUV hybride rechargeable est équipé d’un moteur essence six cylindres de trois litres d’une puissance de 250 kW (340 ch), d’un moteur électrique compact (PSM) avec une puissance cumulée de 394 ch et 600 Nm de couple.

L’énergie de la batterie a été renforcée, ce qui se traduit par une autonomie tout électrique pouvant atteindre 89 kilomètres en zone urbaine. En mode hybride, le Q7 électrifié atteint les 90 km/h en 5,7 secondes. La batterie se charge jusqu’à 7,4 kW et atteint 100 % en environ trois heures et 30 minutes lorsqu’elle est chargée à pleine puissance.

Les clients peuvent faire démarrer leur Q7 électrique en mode EV entièrement électrique ou en mode hybride. Une fois sélectionné via l’interface MMI, le mode souhaité reste actif jusqu’à ce qu’il soit changé manuellement.

L’équipement de série comprend une suspension « Adaptive Air » avec contrôle de l’amortissement, offrant aux SUV une expérience de conduite exceptionnelle grâce à une suspension pneumatique contrôlée électroniquement avec un système d’amortissement adaptatif en continu.

Disponible dans l’ensemble du réseau Audi Maroc à partir de 1.200.000 DH

L’Audi Q8 en version hybride rechargeable

Audi renouvelle le fleuron de la famille quattro avec un design épuré et une technologie améliorée. L’esthétique extérieure a été repensée et propose de nouvelles jupes avant et arrière. Les phares et les feux arrière nouvellement conçus exploitent la digitalisation pour offrir des options de personnalisation.

Les conducteurs bénéficient d’un champ de vision plus large à l’avant grâce à la technologie laser mais également d’une visibilité et d’une expression encore plus grandes à l’arrière avec les feux OLED digitaux.

Avec son design expressif, la Nouvelle Audi Q8* est le SUV coupé sportif et élégant par excellence. Sous le capot, un puissant moteur 3.0 V6 essence d’une puissance de 250 kW (340 ch), un moteur électrique de 130 kW et d’un couple combiné 600 Nm. Une nouvelle batterie offre une autonomie en tout électrique allant jusqu’à 89 kilomètres (en zone urbaine selon la norme WLTP).

Une gamme d’équipements optimisée

Les projecteurs Audi Matrix LED HD avec l’Audi laser light en feu de route supplémentaire, offrant une portée de faisceau considérablement accrue, sont disponibles en option. La nouveauté pour les phares haut de gamme réside dans les signatures numériques. Pour la première fois, le véhicule est également proposé en option avec des feux arrière OLED largement digitalisés, qui possèdent également des signatures lumineuses numériques.

Le nouveau Audi Q8 TFSI e quattro*, est proposé à partir de 1.280.000 DH.