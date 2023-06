Avant de démarrer sa visite officielle au Maroc, le président de la Knesset, Amir Ohana, s’est rendu à la synagogue de Rabat.

« J’ai choisi d’ouvrir la visite au Maroc en revêtant les tephillin et en priant dans la synagogue de Rabat où mon père bien-aimé, Meir Ohana, avait l’habitude de prier », a confié Amir Ohana mercredi dans un tweet.

« C’est un grand privilège pour moi d’être ici aujourd’hui et de m’asseoir sur la chaise où il s’asseyait et faisait ses prières quotidiennement devant cette arche et rempli d’un réel désir d’atteindre un et un seul endroit – la Terre d’Israël et Jérusalem », a poursuivi le président du Parlement israélien.

רגע לפני שמתחיל החלק הרשמי, בחרתי לפתוח את הביקור במרוקו בהנחת תפילין ובתפילה בבית הכנסת ברבאט שבו נהג להתפלל אבי האהוב, מאיר אוחנה. זו זכות גדולה עבורי להיות כאן היום ולשבת בכיסא בו ישב ונשא את תפילותיו יומיום אל מול ארון הקודש הזה ובערגה אמיתית פילל להגיע למקום אחד ויחיד –… pic.twitter.com/slcSe1MJ6r — Amir Ohana – אמיר אוחנה (@AmirOhana) June 7, 2023

Cette « synagogue a été miraculeusement préservée grâce au roi du Maroc, Mohammed VI, qui accorde une grande importance au développement et à la préservation de la vie juive dans le royaume », a souligné Amir Ohana, cité par le média israélien Inn.co.il.

Le président de la Knesset a, aussi, confié qu’il se sent chez lui au Maroc. « La chaleur, la langue, l’accueil cordial, tout me rappelle les synagogues que nous avions à Beer Sheva (ville en Israël) », a-t-il déclaré.

Amir Ohana, qui effectue actuellement une visite officielle au Maroc, à l’invitation du président de la chambre des représentants Rachid Talbi Alami, en a également profité pour découvrir les ruelles de l’ancienne médina de Rabat.

Lire aussi: Durant sa rencontre avec Bourita: Amir Ohana rend un vibrant hommage au roi Mohammed VI

Il a d’ailleurs offert au Maroc un nano-Coran. Un « cadeau extraordinaire qui relie », selon lui, « le monde religieux musulman au summum de l’innovation israélienne ».

Il a par ailleurs affirmé, ce jeudi à Rabat, que le Sahara est marocain et que Benjamin Netanhayu fera une annonce officielle dans ce sens dans « le futur proche ».