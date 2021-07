A propos de H24Info

Créé en 2013, H24Info est un média francophone de référence en matière d’actualités marocaines et internationales sur le digital. Un site de proximité, porteur d’idées et de solutions, ouvert aux débats et proche de ses lecteurs.

Un média d’information

H24Info est un site d’actualité libre et neutre. Il s’engage à fournir une information vérifiée et équilibrée, sans parti pris ni préjugés. Tout journaliste de H24Info se doit de respecter les règles de déontologie définies par la profession. Les journalistes s’emploient à travers leurs enquêtes, reportages et analyses, à comprendre, à décrire l’actualité et à révéler les mutations des sociétés et des cultures sans préjugés, ni complaisance. L’objectif est de fournir aux lecteurs une information complète et vérifiée, dans tous les domaines, et à apporter des solutions aux problèmes rencontrés dans leur quotidien. Dans ce but, les journalistes s’interdisent toute manipulation et plagiat, ne relaient pas les rumeurs, évitent le sensationnalisme, les approximations et les partis-pris. Ils doivent éviter tout lien d’intérêt avec les acteurs des secteurs sur lesquels ils écrivent, et s’engagent à déclarer tout conflit d’intérêt.

Un média indépendant

Pour informer en toute indépendance et garantir sa crédibilité, Geomedia, la Société éditrice de H24Info trouve son équilibre économique à travers l’édition et la production de contenus. Le Groupe Geomedia, par ailleurs leader dans la presse de luxe et acteur majeur dans la presse-magazine au Maroc, dispose également de sa propre régie publicitaire qui propose ses propres solutions médias aux annonceurs. Cette indépendance économique est un gage de liberté pour les journalistes dans leurs choix éditoriaux et leur traitement de l’information.

Un site proche de ses lecteurs

H24Info défend les valeurs de droit, de liberté et de progrès. Il s’adresse à tous et donne la parole à tout le monde. Les rédacteurs s’interdisent également d’employer toute formule exprimant du racisme, du sexisme ou du mépris social.

Son but : fournir une information la plus complète possible et le plus rapidement, mais aussi d’apporter des pistes de réflexion aux problèmes rencontrés au quotidien par les concitoyens. Un site porteur d’idées et de solutions.