Le comité d’organisation du Forum National de la pomme à Midelt a annulé le concert du chanteur algérien Cheb Bilal, prévu initialement le 19 octobre.

La participation annoncée du chanteur algérien Cheb Bilal au Forum national de la pomme à Midelt a provoqué une vague de protestations sur la toile où de nombreux Marocains ont critiqué sa présence.

Le comité d’organisation a annoncé, dans un communiqué, avoir reçu plusieurs appels et critiques sur cette participation et a décidé d’annuler le concert. L’organisation a par ailleurs décidé d’inviter des artistes locaux et nationaux pour participer à l’événement.

Cette polémique trouve son origine dans des déclarations antérieures de l’artiste, jugées offensantes par de nombreux Marocains. En 2016, Cheb Bilal avait déclaré lors d’une interview accordée à la chaîne algérienne Echourouk, ne pas vouloir obtenir la nationalité marocaine. « Je n’ai pas besoin de la nationalité marocaine, même si on me la donne gratuitement », avait indiqué le chanteur. Ces déclarations ont été largement reprises et critiquées par la suite.