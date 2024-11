L’interconnexion entre l’investissement dans la santé et le développement économique a été au centre d’un panel organisé, vendredi à Marrakech, dans le cadre de la 5ème édition du Choiseul Africa Business Forum.

Tenu sous le thème « Renforcer les systèmes de santé et dynamiser leurs retombées économiques« , ce panel a été l’occasion de mettre en lumière l’évolution significative qu’a connue le secteur de la santé en Afrique au cours des dernières années, stimulée par une demande croissante en termes de services de santé.

Dans ce sens, les panélistes ont indiqué que malgré les défis persistants en matière d’infrastructures, de prise en charge des populations vulnérables et de capital humain, le secteur de la santé est désormais perçu comme un domaine riche en opportunités d’investissement et un catalyseur de croissance économique.

A cet effet, ils ont souligné la nécessité de promouvoir le partenariat public-privé et de renforcer l’échange des données de santé afin de répondre aux besoins du continent africain et, par conséquent, mieux appréhender les questions de la santé collective et les épidémies.

Les intervenants ont également insisté sur l’impératif de favoriser des interactions fluides entre les secteurs public et privé, notant l’importance d’encourager les acteurs du secteur privé à investir dans ce domaine.

Ils ont, en outre, mis l’accent sur l’importance du renforcement de la formation des professionnels de santé, préconisant aussi l’amélioration de la qualité des données et le renforcement de l’accès aux données dans les régions enclavées.

L’investissement dans les solutions numériques est également primordial, ce qui passe par le renforcement de l’offre de services de télémédecine et de téléconsultation pour les patients incapables de se déplacer. Investir dans la santé ne représente pas uniquement un acte de compassion ou un engagement moral, ont-ils poursuivi, mais constitue un levier essentiel pour le développement économique de tout pays.

« Une population en bonne santé est plus productive, ce qui contribue directement à la prospérité économique« , ont-ils fait remarquer. Organisée par Choiseul Africa, cette édition, placée sous le thème « Co-construire des stratégies gagnantes et durables: rôle moteur du secteur privé et de la coopération avec le secteur public« , réunit des décideurs de haut niveau venus d’Afrique, d’Europe et du Golfe autour du développement économique et des opportunités d’investissement en Afrique.