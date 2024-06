L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a procédé, vendredi à New York, avec son homologue des Etats-Unis, Linda Thomas-Greenfield, au lancement du Groupe des amis sur l’intelligence artificielle pour le développement durable.

Le lancement de ce Groupe, qui a tenu sa première réunion au niveau des ambassadeurs au siège de la Mission des Etats-Unis dans la métropole américaine, survient suite à l’adoption par l’Assemblée générale de l’ONU de la première résolution onusienne sur l’IA initialement co-parrainée par le Maroc et les Etats-Unis, ainsi que par 123 Etats membres jusqu’au jour de son adoption.

Cette résolution historique définit un consensus mondial sur l’Intelligence artificielle pour soutenir le développement durable.

Le choix porté sur le Maroc pour co-présider ce Groupe des amis avec les Etats-Unis renseigne sur la crédibilité, la confiance et le respect dont jouit le Royaume du Maroc à l’échelle onusienne et internationale, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Excited to launch the 🇺🇸🇲🇦chaired Group of Friends on AI for Sustainable Development (GoF AI4SD) with Ambassador Hilale of @Morocco_UN.

Grateful to all Member States for their participation. Together, we’re advancing sustainable development through innovation and collaboration. pic.twitter.com/ZHGBkzADGT

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) June 21, 2024