À Casablanca, l’inflation alimentaire a atteint 3,8% en avril 2023

Pas de répit pour la hausse des prix. En avril, les tarifs des produits alimentaires ont bondi de 3,8% dans la région de Casablanca, selon les données publiées, lundi 29 mai 2023, par le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Inflation,

L’indice des prix à la Consommation général, lui, a connu une hausse de 1,4% au terme du mois d’avril 2023 par rapport au mois précédent. HCP, indice des prix à la Consommation,

Cette tendance haussière s’explique par une hausse de 3,8% de l’indice des produits alimentaires et à une baisse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires, explique une note d’information relative à l’IPC du mois d’avril.

Les hausses des prix des produits alimentaires observées entre mars et avril 2023 ont concerné principalement les « Légumes » avec 8,3%, les ‘‘Viandes’’ avec 4,7%, les ‘‘Poissons et fruits de mer’’ avec 13,6% et les ‘‘Huiles et graisses’’ avec 2,0%, renchéri le HCP.

Concernant les produits non alimentaires, les baisses des prix entre Mars et Avril 2023 ont concerné principalement les ‘‘Carburants et lubrifiants’’ avec 3,4% et les ‘‘Services d’hébergement’’ avec 1,0% contre des hausses de 0,7% des ‘‘Articles d’habillement et chaussures’’ et de 4,3% des ‘‘Services postaux’’.

En glissement annuel, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 6,6%, par rapport à son niveau du même mois de l’année précédente, précise-t-on, notant que cette variation est la résultante de la hausse de 15,0% de l’indice des produits alimentaires et de 1,7% de l’indice des produits non alimentaires.

Au terme du mois d’Avril 2023 et à l’échelle nationale, l’indice des prix à la consommation a connu une hausse de 1,4% en glissement mensuel et de 7,8% en glissement annuel.

Quant aux variations par villes, l’évolution de l’IPC a été inégale, allant d’une baisse de 0,1% à Guelmim à une hausse de 3,2% à Al Hoceima.